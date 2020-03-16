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Билялетдинов: не обязательно вручать Кубок Гагарина, надо ориентироваться по регулярке

Билялетдинов: не обязательно вручать Кубок Гагарина, надо ориентироваться по регулярке
Хоккей / КХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мнением относительно возможной отмены плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.

«Вообще ситуация очень опасная, она связана с жизнями людей. Даже если чемпионат придётся полностью завершить, то в этом ничего плохого не будет. Чего мы добьёмся, продолжая чемпионат? Не дай бог, если что-то произойдёт. Тем более, медики не могут пока вылечить эту болезнь. Это самое страшное. Мне кажется, что безопаснее будет отменить плей-офф.

Конечно, надо ориентироваться по регулярному сезону, который длится много месяцев. И труд команды, победившей в нём, нельзя обесценивать. ЦСКА весь сезон работал, чтобы быть первыми. Но при этом даже не обязательно вручать Кубок Гагарина. Опять же, ничего страшного не произойдёт, если в этом сезоне этот трофей не будет разыгран. Обладатель Кубка Континента есть? Есть. А Кубок Гагарина оставить в этом сезоне без обладателя. И чемпиона тоже можно не определять. Это форс-мажорная ситуация и не надо ничего лишнего выдумывать или раздувать. Здесь надо думать больше о жизнях людей», — приводит слова Билялетдинова «Новый Век».

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