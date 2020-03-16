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«Всё, хватит. Остановите сначала этот вирус!» Умарк призвал КХЛ прервать сезон

«Всё, хватит. Остановите сначала этот вирус!» Умарк призвал КХЛ прервать сезон
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк призвал руководство КХЛ прервать сезон из-за ситуации с коронавирусом. Швед разместил на своей странице в «Инстаграме» знак с перечёркнутым хоккеистом.

«Всё, хватит. Остановите сначала этот вирус!» — написал форвард.

Фото доступно на странице Умарка в «Инстаграме».

Сегодня, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».

Кроме того, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса, которые исключают в столице проведение хоккейных матчей.

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.

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Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
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