«Всё, хватит. Остановите сначала этот вирус!» Умарк призвал КХЛ прервать сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк призвал руководство КХЛ прервать сезон из-за ситуации с коронавирусом. Швед разместил на своей странице в «Инстаграме» знак с перечёркнутым хоккеистом.



«Всё, хватит. Остановите сначала этот вирус!» — написал форвард.

Фото доступно на странице Умарка в «Инстаграме».

Сегодня, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».



Кроме того, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса, которые исключают в столице проведение хоккейных матчей.



Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.

Умарк: неправильно, если СКА сразу пройдёт дальше. Может, играть серии до одной победы