Путин присвоил председателю правления ФХР Ротенбергу звание Героя труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации петербургскому предпринимателю Аркадию Ротенбергу, который является председателем правления Федерации хоккея России (ФХР).
Звание Героя труда Ротенбергу присвоено за заслуги в строительстве Крымского моста. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд руб. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.
- 16 марта 2020
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