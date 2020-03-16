«Динамо» СПб вышло вперёд в серии второго раунда плей-офф ВХЛ с «Нефтяником» — 2-1

В третьем матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) альметьевский «Нефтяник» на льду стадиона «Юбилейный» принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



В первом периоде команды не смогли забросить. На 26-й минуте хозяев вперёд вывел Станислав Альшевский, он реализовал большинство после передач Динара Хамидуллина и Ярослава Альшевского. После этого забивали только гости. На 33-й минуте Александр Кулагин сравнял счёт, ассистировали ему Дмитрий Сидляров и Юрий Паутов. На последней минуте второго периода с передач Максима Джиошвили и Артура Гавруса отличился Александр Шевченко. На 49-й минуте ещё одну шайбу в ворота хозяев отправил Антон Назаревич, он реализовал большинство. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Гаврус и Никита Ушнев. Точку в матче на 51-й минуте поставил Кулагин.

«Динамо» вышло вперёд в серии — 2-1. Следующий матч команды должны провести завтра, 17 марта.