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«Динамо» СПб вышло вперёд в серии второго раунда плей-офф ВХЛ с «Нефтяником» — 2-1

«Динамо» СПб вышло вперёд в серии второго раунда плей-офф ВХЛ с «Нефтяником» — 2-1
Хоккей / ВХЛ 0

В третьем матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) альметьевский «Нефтяник» на льду стадиона «Юбилейный» принимал «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В первом периоде команды не смогли забросить. На 26-й минуте хозяев вперёд вывел Станислав Альшевский, он реализовал большинство после передач Динара Хамидуллина и Ярослава Альшевского. После этого забивали только гости. На 33-й минуте Александр Кулагин сравнял счёт, ассистировали ему Дмитрий Сидляров и Юрий Паутов. На последней минуте второго периода с передач Максима Джиошвили и Артура Гавруса отличился Александр Шевченко. На 49-й минуте ещё одну шайбу в ворота хозяев отправил Антон Назаревич, он реализовал большинство. Баллы за результативные передачи в этом эпизоде на свой счёт записали Гаврус и Никита Ушнев. Точку в матче на 51-й минуте поставил Кулагин.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2020, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
1 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Альшевский (Хамидуллин, Альшевский) – 25:22' (5x4)   1:1 Кулагин (Сидляров, Паутов) – 32:47' (5x4)   1:2 Шевченко (Джиошвили, Гаврус) – 39:09' (5x4)   1:3 Назаревич (Гаврус, Ушнев) – 48:47' (5x4)   1:4 Кулагин – 50:17' (5x5)

«Динамо» вышло вперёд в серии — 2-1. Следующий матч команды должны провести завтра, 17 марта.

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