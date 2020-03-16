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«СКА-Нева» в четвёртом матче серии плей-офф ВХЛ обыграл «Барс», счёт в серии — 1-3

«СКА-Нева» в четвёртом матче серии плей-офф ВХЛ обыграл «Барс», счёт в серии — 1-3
Хоккей / ВХЛ 0

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) казанский «Барс» принимал санкт-петербургский клуб «СКА-Нева». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей, в составе которых сыграло молодёжное звено СКА Марченко — И. Морозов — Подколзин.

Гости открыли счёт на последней секунде первого периода — Павел Кукштель реализовал большинство после передачи Даниила Огирчука. На 35-й минуте Кирилл Марченко удвоил преимущество питерцев, ассистировали ему Иван Морозов и Михаил Тихонов. На 37-й минуте Морозов после передач Александра Дергачёва и Дениса Александрова довёл счёт до крупного. В начале третьего периода хозяева смогли отыграть одну шайбу — отличился Марк Марин, ассистировали ему Олег Ли и Ислам Хасанов. Окончательный счёт в матче установил Кукштель — он поразил пустые ворота «Барса».

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2020, понедельник. 18:30 МСК
Барс
Казань
Окончен
1 : 4
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Кукштель (Огирчук) – 19:59' (5x4)   0:2 Марченко (Морозов, Тихонов) – 34:29' (5x5)   0:3 Морозов (Дергачёв, Александров) – 36:14' (5x5)   1:3 Марин (Ли, Хасанов) – 42:40' (5x4)   1:4 Кукштель – 59:29' (en)

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Барса». Следующую игру команды должны провести 19 марта.

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