«СКА-Нева» в четвёртом матче серии плей-офф ВХЛ обыграл «Барс», счёт в серии — 1-3

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) казанский «Барс» принимал санкт-петербургский клуб «СКА-Нева». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей, в составе которых сыграло молодёжное звено СКА Марченко — И. Морозов — Подколзин.
Гости открыли счёт на последней секунде первого периода — Павел Кукштель реализовал большинство после передачи Даниила Огирчука. На 35-й минуте Кирилл Марченко удвоил преимущество питерцев, ассистировали ему Иван Морозов и Михаил Тихонов. На 37-й минуте Морозов после передач Александра Дергачёва и Дениса Александрова довёл счёт до крупного. В начале третьего периода хозяева смогли отыграть одну шайбу — отличился Марк Марин, ассистировали ему Олег Ли и Ислам Хасанов. Окончательный счёт в матче установил Кукштель — он поразил пустые ворота «Барса».
После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Барса». Следующую игру команды должны провести 19 марта.
- 16 марта 2020
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