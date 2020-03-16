«СКА-Нева» в четвёртом матче серии плей-офф ВХЛ обыграл «Барс», счёт в серии — 1-3

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) казанский «Барс» принимал санкт-петербургский клуб «СКА-Нева». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей, в составе которых сыграло молодёжное звено СКА Марченко — И. Морозов — Подколзин.



Гости открыли счёт на последней секунде первого периода — Павел Кукштель реализовал большинство после передачи Даниила Огирчука. На 35-й минуте Кирилл Марченко удвоил преимущество питерцев, ассистировали ему Иван Морозов и Михаил Тихонов. На 37-й минуте Морозов после передач Александра Дергачёва и Дениса Александрова довёл счёт до крупного. В начале третьего периода хозяева смогли отыграть одну шайбу — отличился Марк Марин, ассистировали ему Олег Ли и Ислам Хасанов. Окончательный счёт в матче установил Кукштель — он поразил пустые ворота «Барса».

После этого матча счёт в серии стал 3-1 в пользу «Барса». Следующую игру команды должны провести 19 марта.