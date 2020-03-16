Ларионов — о ЧМ-2020 по хоккею: у меня мало оптимизма, что он состоится

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов выразил мнение, что, скорее всего, чемпионат мира 2020 года, который должен пройти в мае в Швейцарии, будет отменён.
«Сейчас местное правительство уже приняло решение о прекращении хоккейного сезона. Мы не знаем, что будет дальше. Пока эпидемия не заканчивается, а продолжается. Нужно какое-то время, чтобы понимать, где мы будем находиться через три-четыре недели. Но у меня мало позитива относительно того, что турнир состоится.
Перенести всегда можно. В конце концов, мы снова говорим о мероприятии, которое является мелким по отношению к населению всего мира. У меня были большие планы по просмотру молодёжи для следующего чемпионата мира. К сожалению турниры отменены. Хотя можно было собрать нашу молодёжь, «прокатать» её, но надо понимать, что мальчишки путешествуют, находятся в самолётах. Они не обучены, как себя правильно вести в плане гигиены», — сказал Ларионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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