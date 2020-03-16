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Эксперт NHL Network: АХЛ скоро объявит об окончании сезона

Эксперт NHL Network: АХЛ скоро объявит об окончании сезона
Хоккей / АХЛ 0

Эксперт NHL Network Брайан Лоутон сообщил, что Американская хоккейная лига (АХЛ) не планирует возобновлять сезон, который был приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

«Как мне стало известно, Американская хоккейная лига объявит о планах отменить оставшуюся часть сезона. Ожидаю, что клубы начнут процесс уведомления персонала в ближайшее время», — написал Лоутон на своей странице в «Твиттере».

АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) приостановили проведение чемпионатов из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.

3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.

Сезон в НХЛ может возобновиться не раньше конца апреля — игрокам высланы новые указания
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