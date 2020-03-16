Эксперт NHL Network: АХЛ скоро объявит об окончании сезона
Эксперт NHL Network Брайан Лоутон сообщил, что Американская хоккейная лига (АХЛ) не планирует возобновлять сезон, который был приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.
«Как мне стало известно, Американская хоккейная лига объявит о планах отменить оставшуюся часть сезона. Ожидаю, что клубы начнут процесс уведомления персонала в ближайшее время», — написал Лоутон на своей странице в «Твиттере».
АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) приостановили проведение чемпионатов из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.
3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.
Сезон в НХЛ может возобновиться не раньше конца апреля — игрокам высланы новые указания
Читайте также
- 16 марта 2020
-
23:35
-
23:14
-
23:03
-
22:24
-
21:55
-
21:41
-
21:11
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:19
-
19:54
-
19:37
-
19:25
-
18:25
-
17:54
-
17:45
-
17:18
-
16:55
-
16:26
-
16:09
-
15:47
-
15:21
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:27
-
14:04
-
13:38
-
13:25
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:52
-
12:46
Партнерский контент