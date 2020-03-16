КХЛ прерывает сезон на неделю, чтобы согласовать новый формат плей-офф

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время. Информация о проведении чемпионата Молодёжной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.
Сегодня, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».
Кроме того, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте объявил о новых ограничениях в связи с пандемией коронавируса, которые исключают в столице проведение хоккейных матчей.
Министерство спорта Российской Федерации приняло решение с 16 марта отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий.
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