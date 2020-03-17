АХЛ заявила, что не возобновит сезон раньше мая

Американская хоккейная лига выступила с заявлением о сроках возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Американская хоккейная лига уведомила свои клубы о том, что запрет на проведение матчей в АХЛ будет снят не раньше мая. Лига рекомендует командам содействовать возвращению игроков АХЛ в их основное местожительство», — говорится в заявлении организации в «Твиттере».
АХЛ, главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) приостановили проведение чемпионатов из-за угрозы распространения коронавируса 12 марта — в тот же день, когда это сделала НХЛ.
3 марта президент США Дональд Трамп из-за угрозы распространения коронавируса объявил режим чрезвычайной ситуации.
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