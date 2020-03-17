«Сент-Луис» создал фонд для сотрудников стадиона, оставшихся без работы из-за коронавируса

Клуб национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» объявил о создании фонда помощи сотрудникам домашнего стадиона «Энтерпрайз-центр».

Сообщается, это поможет уменьшить финансовые трудности сотрудников, которые произошли из-за приостановки сезона НХЛ, вызванной пандемией коронавируса. Помощь будет оказана нескольким сотням сотрудников и будет управляться фондом «Блюз для детей».

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6,5 тыс. умерли.