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Блэкер: очень неудачное завершение сезона для «Барыса», но здоровье на первом месте

Блэкер: очень неудачное завершение сезона для «Барыса», но здоровье на первом месте
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Барыса» Джесси Блэкер прокомментировал вынужденное завершение сезона для команды, снявшейся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

«Спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Это очень неудачное его завершение. Но здоровье и безопасность должны стоять на первом месте. Спасибо всей организации хоккейного клуба «Барыс», – написал Блэкер в «Инстаграме».

Вчера, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

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