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Владелец «Чикаго» — об остановке сезона из-за коронавируса: все должны были идти в ногу

Владелец «Чикаго» — об остановке сезона из-за коронавируса: все должны были идти в ногу
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц рассказал, как принималось решение приостановить регулярный чемпионат НХЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«Все должны были идти в ногу. В четверг утром у нас была телефонная конференция. Лига сказала: «Отправляйте своих игроков по домам». Я знал, что так и произойдёт. Хорошо, что все владельцы поддержали это. 31 владелец был на связи, и не было никаких разногласий или чего-то в этом духе. Мы поняли, что пришло время взять на себя ответственность.

Когда в среду я вернулся домой, уже разошлись слухи, что у игрока «Юты» Руди Гобера выявлен коронавирус. Если бы все было наоборот, и этот случай произошёл бы в НХЛ, комиссионер Беттмэн сказал, что поступил бы точно так же, как это сделал комиссионер НБА Адам Сильвер», – цитирует Вирца пресс-служба НХЛ.

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