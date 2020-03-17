Хабиров: истерики говорят, что мир катится не туда, а мы спокойно тренируемся

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал фото в «Инстаграме», на котором он запечатлён в форме «Салавата Юлаева» вместе с Линусом Умарком и Теэму Хартикайненом.
«Истерики говорят, что мир катится куда-то не туда, но мы так не думаем, спокойно тренируемся», — написал Хабиров.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Радия Хабирова.
Вчера, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит». В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.
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