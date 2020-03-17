Панин поддержал легионеров «Салавата», призвавших к остановке сезона КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поддержал легионеров уфимского клуба, призвавших к остановке сезона КХЛ. Ранее с подобным призывом к лиге обратились Юха Метсола, Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.
Российский защитник сначала опубликовал в «инста-сториз» знак с перечёркнутым хоккеистом, а сегодня, 17 марта, выложил фото с пустой арены клуба.
«Мы играем для вас», — написал Панин, сопроводив пост видом пустых кресел на «Уфа-Арене».
Фото: «Инстасториз» Григория Панина
Фото: «Инстасториз» Григория Панина
Вчера, 16 марта, казахстанский «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее аналогичным образом поступил финский «Йокерит».
В результате Континентальная хоккейная лига приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.
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