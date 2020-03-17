Президент ЦСКА: не представляю себе перенос матчей плей-офф КХЛ в другой город

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение КХЛ приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на неделю из-за коронавируса.

«Правильно ли приостановить розыгрыш плей-офф КХЛ, не мне судить. Есть вещи, касающиеся положения дел в стране. Отношусь к этому с трепетом и пониманием. Поддерживаю ли решение? А что я должен, не поддерживать? Есть указ мэра Москвы свернуть массовые спортивные мероприятия в городе. Перенос матчей в другой город я себе не представляю.

Есть эксперты, которые выступают за продолжение сезона? Мне сложно обсуждать другие мнения. Лига приостановила сезон, мы его выполняем. Ждём, что будет дальше. Трудно сказать, возобновится ли сезон. Не хотел бы комментировать действия лиги», — цитирует Есмантовича Sport24.

Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?