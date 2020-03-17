«Авангард» завершил восстановительный сбор. Команда отправилась в отпуск

Вчера, 16 марта, хоккеисты «Авангарда» завершили восстановительный сбор в Балашихе. С сегодняшнего дня команда и тренерский штаб отправляются в отпуск, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Отмечается, что итоги прошедшего сезона будут подведены на совете директоров, который состоится в ближайшее время.

Также сказано, что накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил в Подмосковье запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Руководствуясь заботой о здоровье представителей СМИ и членов команды, в омском клубе решили перенести итоговую пресс-конференцию.

Команда Боба Хартли выбыла из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» (2-4).