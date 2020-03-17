Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» завершил восстановительный сбор. Команда отправилась в отпуск

«Авангард» завершил восстановительный сбор. Команда отправилась в отпуск
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 16 марта, хоккеисты «Авангарда» завершили восстановительный сбор в Балашихе. С сегодняшнего дня команда и тренерский штаб отправляются в отпуск, сообщается на официальном сайте омского клуба.

Отмечается, что итоги прошедшего сезона будут подведены на совете директоров, который состоится в ближайшее время.

Также сказано, что накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил в Подмосковье запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Руководствуясь заботой о здоровье представителей СМИ и членов команды, в омском клубе решили перенести итоговую пресс-конференцию.

Команда Боба Хартли выбыла из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» (2-4).

«Было понятно, что на второй год Хартли «Авангарду» ничего не даст. Деньги потрачены зря»
Два эксперта – Кожевников и Вайсфельд – и два мнения о поражениях «Авангарда» и «Локомотива», а также о грядущем матче «Спартак» — «Динамо».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020