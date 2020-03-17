Воробей — о коронавирусе: жаль, нет возможности улететь отдыхать. Не выпустят обратно

Защитник «Витязя» Павел Воробей поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

«Конечно, мы все читаем новости, общаемся и рассуждаем. Неутешительные новости приходят из Европы: коронавирусом болеет все больше людей. Из-за эпидемии приостановлен чемпионат Швейцарии по хоккею. Следом закрыла границы Италия – там самое большое число заражённых в Европе. Приостановлены европейские футбольные чемпионаты в Европе, включая Италию, Испанию, Францию.

Профессиональный спортсмен в любой ситуации найдёт место, где ему тренироваться. Поменьше нужно находиться в общественных местах, здесь я согласен с руководством столицы. Ситуация серьёзная. И если бы это был обычный грипп или ОРВИ, настолько масштабными последствия не получились бы.

Читал Нестерова. Смешно написал Никита. Стараюсь не посещать места массового скопления людей, по максимуму ограничил выходы из дома, только по неотложным делам выбираюсь в город, стараюсь чаще мыть руки. Жаль, нет возможности улететь отдыхать. Не выпустят обратно!» — цитирует Воробья пресс-служба «Витязя».