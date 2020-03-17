Касутин: всю жизнь защищал ворота, теперь помогаю хоккеистам защитить свой капитал

Бывший вратарь Иван Касутин рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

«В 2017 году сыграл за «Нефтехимик», потом перешёл в новокузнецкий «Металлург». В прошлом сезоне карьеру завершать не собирался, но попал на своеобразное время, когда целый ряд возрастных вратарей России стал невостребованным. Много тренировался, были определённые предложения из разных лиг, но этой зимой всё-таки понял: моё время как действующего хоккеиста истекло. Официально объявляю о завершении карьеры.

Всю жизнь защищал ворота, теперь помогаю хоккеистам защитить и приумножить свой капитал. С партнёром учредили именную финансовую компанию по личному финансовому планированию, с нами начали сотрудничество уже два десятка ведущих хоккеистов КХЛ. Работаем по двум ключевым направлениям.

Первое: анализ и систематизация активов, накопленных игроком к текущему периоду, определение активов и пассивов, оценка рентабельности и возможности достижения поставленных финансовых целей. Второе: определение и прогнозирование финансового плана игрока до конца карьеры, а также после её завершения. В целом стратегическое планирование инвестиций, максимальное снижение всех рисков», — цитирует Касутина Russia-Hockey.