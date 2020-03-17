Скабелка — о решении сняться с плей-офф: если скажу, что расстроились, то ничего не скажу

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал решение клуба из Нур-Султана отказаться от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ после введения в Казахстане режима чрезвычайного положения.

«Команда встретила эту весть… Если скажу, что расстроились, то ничего не скажу. Нам было обидно. Команда на ходу, очень хороший коллектив, хорошая химия была, практически нет травмированных. Один Дима Шевченко получил повреждение, все были готовы.



На сегодняшний день команда на пути домой в связи с чрезвычайным положением в стране. Нас попросили, чтобы иностранные граждане выехали как можно скорее, поскольку планируется усиление мер. Никто не тренируется, дворец тоже закрывают на месяц. Ни тренировок, ничего. Команда вынужденно ушла в отпуск.

Слова Крикунова? Сложно комментировать. Я думаю, он пошутил. Это вынужденная мера. Это же КХЛ, не одна страна играет. Новый контракт? Всё на стадии переговоров. Это были очень хорошие два сезона. Я был тут счастлив. Не знаю, как дальше всё будет. Есть нюансы, которые сказал Борису Анатольевичу и Аскару Узакпаевичу. В какой это стадии завершится, я не знаю. Посмотрим», — цитирует Скабелку Sports.kz.