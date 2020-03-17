Президент «Барыса»: у нас иностранцы, а въезд и выезд запрещён. Вынуждены были отказаться

Президент «Барыса» Борис Иванищев объяснил решение клуба из Нур-Султана отказаться от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ после введения в Казахстане режима чрезвычайного положения.
«Мы расстроены, что завершаем сезон так рано. Это был самый успешный сезон в истории — заняли четвёртое место в регулярке, второй год подряд выиграли дивизион, вышли во второй круг плей-офф. Но пандемия коронавируса вынудила нас отказаться от продолжения выступлений. Благодарим болельщиков, которые на протяжении всего сезона болели за нас. У нас идёт рост посещаемости. В этом году средняя посещаемость — около 7000 человек. Мы надеемся на понимание болельщиков. До встречи в следующем сезоне.
Мы до последнего надеялись, что будем играть в плей-офф. Но буквально вчера вынуждены были отказаться. Сообщили КХЛ, что не можем. У нас иностранцы, а въезд и выезд запрещён. Физически не сможем участвовать. Предлагалось провести игры в Новосибирске, но это невозможно в связи с чрезвычайным положением», — цитирует Иванищева Sports.kz.
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