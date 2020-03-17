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Скабелка: не настоящий будет обладатель Кубка Гагарина, если плей-офф продлится

Скабелка: не настоящий будет обладатель Кубка Гагарина, если плей-офф продлится
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка ответил на вопрос, будет ли он смотреть плей-офф КХЛ, если лига продолжит разыгрывать Кубок Гагарина, несмотря на отказ двух иностранных клубов.

«Нет, не буду. Скажу честно, смотреть товарищеские матчи без зрителей не интересно. Моё мнение — не настоящий будет обладатель Кубка, если это продлится. Игра без зрителей — это… В сложившейся обстановке, мне кажется, не подразумевает сильных спортивных эмоций. Если весь мир закрылся… Я не буду смотреть. Следить буду, почитаю отчёт, но смотреть — точно нет», — цитирует Скабелку Sports.kz.

Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Как вы относитесь к решению КХЛ изменить формат плей-офф?
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