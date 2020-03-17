ЦСКА за год получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей. Самостоятельно клуб заработал 346,6 млн
В 2019 году ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей, сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчётность клуба. Отмечается, что при этом самостоятельно клуб сумел заработать 346,6 млн рублей.
Доход клуба от рекламы вырос на 14% — до 3,6 млн рублей, доход от проведения матчей сократился на 15% — до 282,1 млн рублей. Согласно отчётности, компании принадлежат 80% акций клуба КХЛ через дочернюю структуру «РН-Трейд». Владельцем остальных 20% является ФАУ МО РФ ЦСКА.
В 2018 году ЦСКА получил от «Роснефти» 3,7 млрд рублей. Таким образом, субсидии компании на клуб в 2019 году выросли на 22%. «Армейский» клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Роснефть» приобрела ЦСКА в 2011 году.
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