Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА за год получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей. Самостоятельно клуб заработал 346,6 млн

ЦСКА за год получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей. Самостоятельно клуб заработал 346,6 млн
Хоккей / КХЛ 0

В 2019 году ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей, сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчётность клуба. Отмечается, что при этом самостоятельно клуб сумел заработать 346,6 млн рублей.

Доход клуба от рекламы вырос на 14% — до 3,6 млн рублей, доход от проведения матчей сократился на 15% — до 282,1 млн рублей. Согласно отчётности, компании принадлежат 80% акций клуба КХЛ через дочернюю структуру «РН-Трейд». Владельцем остальных 20% является ФАУ МО РФ ЦСКА.

В 2018 году ЦСКА получил от «Роснефти» 3,7 млрд рублей. Таким образом, субсидии компании на клуб в 2019 году выросли на 22%. «Армейский» клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Роснефть» приобрела ЦСКА в 2011 году.

Есмантович: перед Морозовым стоят важные задачи. Стоит рассмотреть вопрос потолка зарплат
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020