La Regione: в России только 45 заболевших коронавирусом и нет погибших — это удивительно

Обозреватель швейцарского издания La Regione прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги приостановить сезон на одну неделю для выработки решения о новом турнире из шести команд.
«В конце концов в КХЛ тоже решились на приостановку. КХЛ, одна из последних лиг, которая не прекращала активность, тоже решила поднять белый флаг. Но пока это сделано только на одну неделю — нужно время, чтобы принять решение и согласовать с государственными органами новый формат второго этапа. Следовательно пока плей-офф играться не будет, а даты новых матчей пока не определены.
Что касается заболевших в результате заражения коронавирусом, то до настоящего времени в России их зарегистрировано только 45, а погибших и вовсе нет. Это удивительно. Очень низкая цифра для самой большой страны в мире, которая граничит с сильно пострадавшими от заболевания азиатскими регионами», — отмечает автор издания.
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