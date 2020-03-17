Ласьков: Пелино однозначно не вернётся в «Магнитку», с Калоусом приняли решение расстаться

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал изменения в тренерском штабе Ильи Воробьёва.

«Мы приняли решение расстаться с тренером Калоусом, а также с тренерами Болсуновскими (Иржи Калоус — тренер по защитникам «Магнитки», Андрей Болсуновский — тренер вратарей первой команды, Павел Болсуновский — тренер вратарей «Стальных Лис». — Прим. «Чемпионата»). Надо что-то менять, застой небольшой.

Старший тренер Виктор Козлов пока остался, дальше посмотрим. Мы разослали предложения людям и скоро определимся с теми, кто будет помогать Илье Петровичу Воробьёву в его тренерском штабе. С Майклом Пелино мы говорили по телефону, он не вернётся однозначно, попрощались с ним, он уехал к себе на родину», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.