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Ласьков: Пелино однозначно не вернётся в «Магнитку», с Калоусом приняли решение расстаться

Ласьков: Пелино однозначно не вернётся в «Магнитку», с Калоусом приняли решение расстаться
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал изменения в тренерском штабе Ильи Воробьёва.

«Мы приняли решение расстаться с тренером Калоусом, а также с тренерами Болсуновскими (Иржи Калоус — тренер по защитникам «Магнитки», Андрей Болсуновский — тренер вратарей первой команды, Павел Болсуновский — тренер вратарей «Стальных Лис». — Прим. «Чемпионата»). Надо что-то менять, застой небольшой.

Старший тренер Виктор Козлов пока остался, дальше посмотрим. Мы разослали предложения людям и скоро определимся с теми, кто будет помогать Илье Петровичу Воробьёву в его тренерском штабе. С Майклом Пелино мы говорили по телефону, он не вернётся однозначно, попрощались с ним, он уехал к себе на родину», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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