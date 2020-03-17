И. Воробьёв: думал, что Демченко смогут вытащить, но не получилось

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв ответил на вопрос, не было ли ошибкой брать в команду нападающего Томаша Филиппи и голкипера Василия Демченко.
«Вы же не знаете, каким было состояние Филиппи. Не знаете, какие предложения были на рынке в тот момент, когда мы его подписывали. Нам нужен был центральный нападающий. На рынке было не так много вариантов. Были игроки из Высшей лиги и так далее. Вы не знаете также и о количестве средств, предоставленных на игрока. Нужно понимать ситуацию, чтобы делать такие выводы.
У Демченко в этом году немножко не пошло. В чём его проблемы? Мне сложно объяснить, потому что к нам он попал после половины сезона, когда его моральное состояние было не очень хорошим. Я думал, что его смогут вытащить, но не получилось. По большей части у Васи были проблемы психологического характера», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
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