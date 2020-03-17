Зарипов: выступаю за отмену плей-офф. Всем уйти на карантин — самое разумное решение

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выступил с официальным обращением к КХЛ, в котором сказал о необходимости отменить плей-офф в этом сезоне.
«Выступаю за то, чтобы отменить плей-офф в этом сезоне, думаю, лига примет правильное решение. Мы, возможно, не осознаём до конца, насколько серьёзной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны.
Нужно выполнить все необходимые меры, которые, например, уже действуют в России и Татарстане. По возможности оставаться дома, не посещать общественные места, провести эти дни со своими семьями, минимизировать возможности заражения. Играть сейчас в хоккей − значит подвергать риску не только хоккеистов, но и всё окружение. При этом спортивная составляющая отойдёт на второй план, я не представляю, как сейчас думать о хоккее и настраивать себя на спортивную борьбу, играя при этом без болельщиков.
При проведении какого-либо турнира с оставшимися участниками плей-офф Кубок Гагарина вряд ли будет иметь какую-то ценность, и радости от победы, я уверяю, не будет ни у кого. Кто возьмёт на себя риск, если кто-то из участников заболеет либо станет источником заражения? Как далеко это может зайти? Самым разумным решением будет сейчас уйти всем на карантин и этим самым посодействовать нераспространению этой беды. Самым главным кубком в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом, здоровье наших с вами семей, близких и в конечном итоге всей планеты», — приводятся слова Зарипова в официальном «инстаграме» «Ак Барса».
- 17 марта 2020
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