Беттмэн: возможно, следующий сезон НХЛ тоже будет необычным

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с приостановкой сезона из-за коронавируса и попытался дать прогноз на будущее развитие ситуации.

«Играть в августе? Пока трудно сказать, возможно ли это для нас. Сейчас я не готов рассуждать о том, какой будет пауза между нынешним сезоном и следующим. Конечно, календарю будет уделяться большое внимание и я не исключаю, что следующий сезон будет не вполне обычным. Но говорить об этом можно будет только тогда, когда всё станет обретать реальные и конкретные очертания.



Для нас неприемлемо играть при пустых трибунах. Кроме того, для того, чтобы обеспечить матч и провести его телетрансляцию, необходимо присутствие 200-300 людей на стадионе, а это уже больше, чем позволяет нынешний запрет в 50 человек. Все сценарии обсуждаются с владельцами клубов. К счастью, в НХЛ пока нет игроков, которые бы сдали положительный тест на коронавирус, но нам нужно подготовиться и к этому возможному варианту, изучить всё, что есть в других видах спорта.

Главное, когда мы вернёмся — это следовать духу и традициям хоккея, Кубка Стэнли, чтобы это было интересно и справедливо, будь то обычный плей-офф или какой-то другой формат. Спекуляций много, я понимаю, но все варианты сейчас на столе», — сказал Беттмэн в подкасте Overtime.