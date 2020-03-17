Молодёжная хоккейная лига приостановила розыгрыш плей-офф до 10 апреля из-за COVID-19, информирует официальный сайт организации. Напомним, Континентальная хоккейная лига также приостановила сезон до 10 апреля.



«Лига соблюдает и продолжит соблюдать указания федеральных и региональных властей, направленные на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Обо всех дальнейших решениях МХЛ будет оперативно информировать. Сроки и формат проведения дальнейших матчей серий плей-офф чемпионата МХЛ сезона-2019/2020 будут объявлены лигой дополнительно», — указано в сообщении лиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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