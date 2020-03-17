Ярно Коскиранта может перейти из СКА в финскую «СайПу»
Нападающий питерского СКА Ярно Коскиранта собирается перейти в финский клуб «СайПа», сообщает Ilta-Sanomat.
«У меня нет возможности комментировать поступки игроков из других клубов. Конечно, «СайПа» интересуется всеми хорошими хоккеистами. Другое дело, насколько у нас достаточно ресурсов для того, чтобы их пригласить», — сказал генеральный директор финской команды Юсси Маркканен.
Напомним, что контракт Коскиранты со СКА заканчивается 30 апреля. Если плей-офф в КХЛ продолжится, то форвард будет играть за питерцев.
В КХЛ Коскиранта сыграл 353 матча, набрав 149 (71+78) очков в регулярных чемпионатах и 33 (23+10) очка в 96 матчах плей-офф. В сезоне-2016/2017 Коскиранта стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.
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