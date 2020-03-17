Гендиректор башкирского телеканала: плей-офф КХЛ нужно доиграть, всё равно все умрём

Генеральный директор башкирского канала БСТ Рустам Зарафутдинов выразил мнение, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги нужно обязательно доиграть. Напомним, лига приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля.



«Я считаю, что плей-офф нужно доиграть. Без зрителей на трибунах. Но доиграть. Кто в хоккей не играет — тот трус (это не я придумал, это песня такая. — Прим. авт). Не понимаю коронавирусной паники. Люди! Всё равно мы все умрём. Каждый — в положенное ему время. Никакая изоляция нас уже не спасёт. Этот вирус теперь с нами навсегда! От него можно прятаться и пытаться убежать, но бессмысленно», — написал Зарафутдинов на своей странице в «Фейсбуке».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.

«Лучше вообще закончить чемпионат». Что говорят о паузе в плей-офф КХЛ Известные эксперты делятся мнением о судьбе Кубка Гагарина с учётом того, что два иностранных клуба снялись с турнира.