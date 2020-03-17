Гендиректор башкирского телеканала: плей-офф КХЛ нужно доиграть, всё равно все умрём

Генеральный директор башкирского канала БСТ Рустам Зарафутдинов выразил мнение, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги нужно обязательно доиграть. Напомним, лига приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина до 10 апреля.
«Я считаю, что плей-офф нужно доиграть. Без зрителей на трибунах. Но доиграть. Кто в хоккей не играет — тот трус (это не я придумал, это песня такая. — Прим. авт). Не понимаю коронавирусной паники. Люди! Всё равно мы все умрём. Каждый — в положенное ему время. Никакая изоляция нас уже не спасёт. Этот вирус теперь с нами навсегда! От него можно прятаться и пытаться убежать, но бессмысленно», — написал Зарафутдинов на своей странице в «Фейсбуке».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7 тыс. человек.
- 17 марта 2020
-
16:33
-
16:23
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:22
-
15:07
-
14:43
-
14:22
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:14
-
11:01
-
10:45
-
10:17
-
10:14
-
09:49
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:17
-
08:08