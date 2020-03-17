Новиков — о формате плей-офф КХЛ: ЦСКА и «Ак Барс» могут пропустить первый этап как лидеры

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о влиянии ситуации с коронавирусом на плей-офф КХЛ. Напомним, сегодня, 17 марта, лига решила приостановить сезон до 10 апреля.
«Вопрос серьёзный, принимать решение должны только заинтересованные люди и руководители. Мы имеем в виду не только спорт, а вообще все ситуации. Ничего страшного, если будет небольшая пауза. Но дело в том, что это решение может быть промежуточным. Всё может нарасти как снежный ком, непонятно, как это будет развиваться в мировом масштабе. Нужно готовиться к тому, что будет ухудшение. Взята пауза, идёт контроль за ситуацией. Хоккей и весь спорт не могут стоять выше здоровья.
Решение прервать сезон, чтобы согласовать новый формат плей-офф? Менять саму систему в ходе чемпионата – это нарушение регламента. Осталось шесть команд. Надо смотреть и сохранить систему плей-офф. Может, команды, которые были выше остальных, будут освобождены от каких-то игр. Думаю, что с учётом форс-мажорных обстоятельств это допустимо. Например, ЦСКА и «Ак Барс» могут пропустить первый этап как лидеры регулярки, а четыре команды будут разыгрывать две путёвки в следующий раунд. Решать надо коллегиально. Повторюсь, форс-мажорные обстоятельства допускают любое решение», — сказал Новиков «Чемпионату».
- 17 марта 2020
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