Источник: с сезона-2020/2021 в чемпионате Казахстана будет выступать клуб из ОАЭ
В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею появится клуб из Объединённых Арабских Эмиратов, информирует Шайба.kz.
Команда представляет город Эль-Айн, который входит в эмират Абу-Даби. По имеющейся информации, на текущий момент Казахстанская федерация хоккея с шайбой рассматривает заявку клуба. В частности, прорабатывается вопрос логистики и увеличения расходов для команд чемпионата Казахстана.
Напомним, в первенстве Казахстана уже выступает один иностранный клуб. В 2019 году 11-м участником чемпионата Казахстана стал фарм-клуб ташкентского «Хумо».
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 фарм-клуб «Хумо» занял 10-е место, одержав 14 побед в 60 матчах при разнице шайб 129-194.
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