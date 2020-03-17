Источник: с сезона-2020/2021 в чемпионате Казахстана будет выступать клуб из ОАЭ

В следующем сезоне в чемпионате Казахстана по хоккею появится клуб из Объединённых Арабских Эмиратов, информирует Шайба.kz.



Команда представляет город Эль-Айн, который входит в эмират Абу-Даби. По имеющейся информации, на текущий момент Казахстанская федерация хоккея с шайбой рассматривает заявку клуба. В частности, прорабатывается вопрос логистики и увеличения расходов для команд чемпионата Казахстана.



Напомним, в первенстве Казахстана уже выступает один иностранный клуб. В 2019 году 11-м участником чемпионата Казахстана стал фарм-клуб ташкентского «Хумо».



В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 фарм-клуб «Хумо» занял 10-е место, одержав 14 побед в 60 матчах при разнице шайб 129-194.