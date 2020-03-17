Директор «Цюриха»: мы уже потеряли 1 млн франков. А если люди совсем отвернутся от спорта?

Спортивный директор швейцарского «Цюриха» Свен Лоенбергер рассказал, как ситуация с коронавирусом повлияла на экономические показатели его клуба.
«Знаете, меня словно ударили по ногам. Я был полностью в режиме плей-офф, но от правительства кантона пришёл запрет на спортивные мероприятия. С вечера среды я был в депрессии. У нас отличная команда, мы были способны на многое. Мог бы «Цюрих» стать чемпионом? Мы никогда этого не узнаем. Конечно, соперники тоже сильны, но мы были очень хорошо подготовлены. Из-за коронавируса, по словам управляющего директора, мы уже потеряли около 1 млн франков. Возможно, нам придётся сократить бюджет.
Боюсь ли я, что следующий сезон начнётся с опозданием или не начнётся вовсе? Нет, не совсем. Я уверен в тех людях, которые решают проблему с коронавирусом, и верю, что это можно взять под контроль. Но если нормальная жизнь не вернётся в июле, то начало сезона будет под угрозой. Я также спрашиваю себя: а что, если люди за время паузы найдут другие увлечения и совсем отвернуться от спорта? Конечно, я искренне надеюсь, что этого не произойдёт», — приводит слова Лоенбергера Tages Anzeiger.
Напомним, что в Цюрихе и Лозанне запланирован ЧМ по хоккею, который находится под угрозой отмены.
- 17 марта 2020
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