Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панин: любой кубок можно разыграть, когда ситуация нормализуется. Нельзя рисковать

Панин: любой кубок можно разыграть, когда ситуация нормализуется. Нельзя рисковать
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин выразил уверенность, что сезон Континентальной хоккейной лиги нужно отменять. На текущий момент лига приняла решение отложить плей-офф до 10 апреля.

«Превыше всего должно стоять здоровье людей. Сначала нужно разобраться с ситуацией, заняться безопасностью и минимизировать любые риски для всех жителей нашей страны.

Рисковать здоровьем близких людей, болельщиков совершенно не стоит. Поэтому считаю, что будет правильным решением отменить плей-офф в этом сезоне.

Любой кубок можно разыграть после того, как ситуация в стране и мире нормализуется, все восемь команд смогут беспрепятственно бороться за кубок по спортивному принципу», — написал Панин в «Инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

«Лучше вообще закончить чемпионат». Что говорят о паузе в плей-офф КХЛ
Известные эксперты делятся мнением о судьбе Кубка Гагарина с учётом того, что два иностранных клуба снялись с турнира.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020