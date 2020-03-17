Панин: любой кубок можно разыграть, когда ситуация нормализуется. Нельзя рисковать

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин выразил уверенность, что сезон Континентальной хоккейной лиги нужно отменять. На текущий момент лига приняла решение отложить плей-офф до 10 апреля.



«Превыше всего должно стоять здоровье людей. Сначала нужно разобраться с ситуацией, заняться безопасностью и минимизировать любые риски для всех жителей нашей страны.

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Рисковать здоровьем близких людей, болельщиков совершенно не стоит. Поэтому считаю, что будет правильным решением отменить плей-офф в этом сезоне.



Любой кубок можно разыграть после того, как ситуация в стране и мире нормализуется, все восемь команд смогут беспрепятственно бороться за кубок по спортивному принципу», — написал Панин в «Инстаграме».

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