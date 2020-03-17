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«Монреаль» остаётся одним из главных претендентов на Окулова

«Монреаль» остаётся одним из главных претендентов на Окулова
Хоккей / КХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА Константина Окулова, информирует североамериканский журналист Арпон Басу в «Твиттере». Ранее сообщалось, что Окулов заинтересовал «Эдмонтон Ойлерз».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Окулов принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 38 (17+21) баллов при показателе полезности "+14" и 22 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на льду 14 минут и 44 секунды за матч. В плей-офф Окулов провёл три матча, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, Окулов не задрафтован в НХЛ. В 2018 году «Монреаль» задрафтовал под общим 38-м номером одноклубника Окулова — защитника Александра Романова.

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