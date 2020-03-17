Новиков: через месяц-полтора ситуация нормализуется и будет возможность продолжить сезон

Заслуженный тренер России Юрий Новиков уверен в том, что плей-офф КХЛ будет доигран, и, вероятно, произойдёт это в мае.



«Ситуация с коронавирусом сложная. Все крупные соревнования приостановили, в том числе и регулярный чемпионат НХЛ. Такого, по-моему, никогда не было за более чем 100-летнюю историю лиги. КХЛ – международная лига, и в том, что был остановлен Кубок Гагарина, ничего удивительного нет. Всё логично и правильно.



Однако любой турнир должен быть завершён. Мне, как болельщику, грустно, что и плей-офф КХЛ остановили, и чемпионат НХЛ, и то, что, судя по всему, отменят и чемпионат мира по хоккею, и перенесут чемпионат Европы по футболу. Но все мы должны понять ситуацию. Ещё раз повторюсь, плей-офф КХЛ должен быть доигран. У руководства КХЛ, судя по всему, есть несколько вариантов определения лучшей команды сезона. Думаю, через месяц-полтора ситуация нормализуется и появится возможность продолжить сезон», — сказал Новиков «Чемпионату».

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