ВХЛ приостанавливает чемпионат до 24 марта из-за коронавируса

Высшая хоккейная лига приняла решение временно остановить розыгрыш плей-офф из-за эпидемии коронавируса, информирует официальный сайт организации. Сегодня, 17 марта, матчи будут сыграны по расписанию.



«В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами — участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года. Далее Высшая хоккейная лига планирует продолжить чемпионат. О датах возобновления матчей плей-офф будет сообщено дополнительно», — указано в заявлении на официальном сайте лиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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