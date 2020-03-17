«Югра» обыграла «Рубин» и сравняла счёт в серии. Победный гол забил Захарчук

Ханты-мансийская «Югра» на домашней площадке со счётом 4:3 ОТ обыграла тюменский «Рубин» в матче плей-офф Высшей хоккейной лиги. Общий счёт в серии — 2-2.



В составе команды победителей шайбы забросили Антон Берлёв, Дамир Ширгазиев, Егор Дугин и Иван Захарчук. У «Рубина» голы в актив записали Вадим Кравченко, Михаил Железнов и Егор Бабенко.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами — участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года. О датах возобновления матчей плей-офф будет сообщено дополнительно.