«Югра» обыграла «Рубин» и сравняла счёт в серии. Победный гол забил Захарчук
Ханты-мансийская «Югра» на домашней площадке со счётом 4:3 ОТ обыграла тюменский «Рубин» в матче плей-офф Высшей хоккейной лиги. Общий счёт в серии — 2-2.
В составе команды победителей шайбы забросили Антон Берлёв, Дамир Ширгазиев, Егор Дугин и Иван Захарчук. У «Рубина» голы в актив записали Вадим Кравченко, Михаил Железнов и Егор Бабенко.
ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
17 марта 2020, вторник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 3
ОТ
Рубин
Тюмень
0:1 Кравченко (Федотов, Ядроец) – 22:21' (5x5) 1:1 Берлёв (Тертышный) – 31:22' (5x5) 2:1 Ширгазиев (Арсенюк, Кириллов) – 38:32' (5x5) 3:1 Дугин (Барбашев, Кириллов) – 44:23' (5x4) 3:2 Железнов (Бердюков, Артамкин) – 46:46' (5x5) 3:3 Бабенко (Горбунов, Фаст) – 52:30' (5x4) 4:3 Захарчук (Акмальдинов, Арсенюк) – 71:14' (5x5)
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами — участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года. О датах возобновления матчей плей-офф будет сообщено дополнительно.
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