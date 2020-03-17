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Жена Ничушкина: народ готовится к концу света — гречка и антисептики по 700 рублей

Жена Ничушкина: народ готовится к концу света — гречка и антисептики по 700 рублей
Хоккей / НХЛ 0

Светлана, жена нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, прокомментировала покупки в магазинах в связи с эпидемией коронавируса.

«Народ готовится к концу света: гречка и антисептики — по 700 рублей. Но есть и адекватные, у кого винчик и эклеры», — написала Светлана в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерло.

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