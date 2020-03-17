Панарин, Бучневич и Шестёркин коротают перерыв из-за коронавируса, играя в «Монополию»

Российские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, Артемий Панарин и Павел Бучневич коротают время за игрой в настольную игру «Монополия». Фотографию выложил Павел Бучневич в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.