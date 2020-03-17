ФХР: окончательное решение по поводу отмены ЧМ-2020 принято не было
Федерация хоккея России прокомментировала ситуацию с возможной отменой чемпионата мира по хоккею.
«17 марта члены Совета Международной федерации хоккея провели удалённое совещание. В конференц-колле также приняли участие представители оргкомитета турнира и представители команд.
Участники обсудили текущий статус чемпионата мира — 2020. Окончательное решение в вопросе проведения турнира принято не было. Планируются дальнейшие консультации с правительством Швейцарии. Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что Международная федерация хоккея работает в тесном контакте с руководством принимающей турнир страны.
Чемпионат мира — 2020 запланирован к проведению 8–24 мая в Цюрихе и Лозанне», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХР.
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