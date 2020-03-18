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Источник: у игрока «Оттавы» диагностировали коронавирус. Это первый случай заражения в НХЛ

Источник: у игрока «Оттавы» диагностировали коронавирус. Это первый случай заражения в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Игрок «Оттавы Сенаторз» заболел в результате заражения коронавирусом, сообщает журналист Эллиот Фридман в своём «твиттере».

На данный момент имя хоккеиста не разглашается. Сообщается, что «Оттава» в ближайшее время должна выступить с официальным заявлением. Это будет первый положительный тест на коронавирус в Национальной хоккейной лиге. В «Оттаве» выступают российские хоккеисты Артём Анисимов и Никита Зайцев.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 190 тыс. случаев заражения, половина из них пришлась на Китай. Зарегистрировано более 7 тысяч смертей.

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