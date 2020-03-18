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«Оттава» подтвердила положительный тест игрока клуба на коронавирус

«Оттава» подтвердила положительный тест игрока клуба на коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

«Оттава Сенаторз» подтвердил первый случай заражения игрока коронавирусом.

«Пройденный игроком «Оттавы» тест показал положительный результат. У игрока были лёгкие симптомы, и он находится в изоляции. Клуб в настоящее время устанавливает всех, кто имел тесный контакт со спортсменом, работает совместно с докторами и представителями общественного здравоохранения. В результате этого положительного случая всем сотрудникам «Оттавы» предлагается оставаться в изоляции, следить за своим здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды.

Здоровье наших игроков, болельщиков и сообщества остаётся нашим приоритетом. Мы будем и впредь делать всё возможное, чтобы наши игроки, сотрудники, болельщики и сообщество в целом оставались безопасными и здоровыми в это сложное из-за распространения коронавируса время», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент имя хоккеиста не разглашается. Этот положительный тест на коронавирус стал первым в Национальной хоккейной лиге. В «Оттаве» выступают российские хоккеисты Артём Анисимов и Никита Зайцев.

Источник: у игрока «Оттавы» диагностировали коронавирус. Это первый случай заражения в НХЛ
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