Девушка Панарина — о коронавирусе: у нас всё спокойно, без паники и дефицита продуктов

Алиса Знарок, девушка российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, ответила на вопросы подписчиков в «Инстасториз».
«У нас всё спокойно, без паники и дефицита продуктов», — ответила Алиса об обстановке на фоне пандемии коронавируса.
«Чем занимаетесь во время карантина?» — спросили девушку. «Смотрим фильмы, общаемся, готовим и занимаемся домашними делами. Никакого вина, я трезвенник», — ответила Знарок. На вопрос, ходит ли она в магазин в маске, Алиса ответила: «Без маски, но в перчатках».
«Не сводит ли тебя Артемий с ума с тех пор, как хоккей приостановили?» — спросили у Алисы. «Это так странно постоянно видеть его дома, но мне это нравится. Наконец-то у него появилось время закончить все дела и насладиться нашим новым домом», — написала Знарок.
- 18 марта 2020
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
06:29
- 17 марта 2020
-
23:59
-
23:19
-
22:49
-
22:28
-
21:49
-
21:13
-
21:04
-
20:41
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
17:48
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:23
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:22