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Девушка Панарина — о коронавирусе: у нас всё спокойно, без паники и дефицита продуктов

Девушка Панарина — о коронавирусе: у нас всё спокойно, без паники и дефицита продуктов
Хоккей / НХЛ 0

Алиса Знарок, девушка российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, ответила на вопросы подписчиков в «Инстасториз».

«У нас всё спокойно, без паники и дефицита продуктов», — ответила Алиса об обстановке на фоне пандемии коронавируса.

«Чем занимаетесь во время карантина?» — спросили девушку. «Смотрим фильмы, общаемся, готовим и занимаемся домашними делами. Никакого вина, я трезвенник», — ответила Знарок. На вопрос, ходит ли она в магазин в маске, Алиса ответила: «Без маски, но в перчатках».

«Не сводит ли тебя Артемий с ума с тех пор, как хоккей приостановили?» — спросили у Алисы. «Это так странно постоянно видеть его дома, но мне это нравится. Наконец-то у него появилось время закончить все дела и насладиться нашим новым домом», — написала Знарок.

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