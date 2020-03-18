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«В монополию выиграл я, любимый город — Череповец». Бучневич ответил подписчикам

«В монополию выиграл я, любимый город — Череповец». Бучневич ответил подписчикам
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич ответил на вопросы подписчиков в «Инстасториз».

«Кто выиграл в монополию? Вчера я. Любимый город? Череповец. Любимая игра? Дота 2. В свободное время лежу на диване и смотрю сериалы или что-то на Ютубе или играю в Доту. Из русского Ютуба смотрю Красаву, Вдудь и Редакцию.

В самолёте постоянно играем в карты. 100% играется легче в команде, когда есть русские. На сколько хорошо Крайдер знает русский язык? Он русский знает лучше, чем Шестёркин английский», — написал Бучневич.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.

Панарин, Бучневич и Шестёркин коротают перерыв из-за коронавируса, играя в «Монополию»
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