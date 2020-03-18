«В монополию выиграл я, любимый город — Череповец». Бучневич ответил подписчикам

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич ответил на вопросы подписчиков в «Инстасториз».
«Кто выиграл в монополию? Вчера я. Любимый город? Череповец. Любимая игра? Дота 2. В свободное время лежу на диване и смотрю сериалы или что-то на Ютубе или играю в Доту. Из русского Ютуба смотрю Красаву, Вдудь и Редакцию.
В самолёте постоянно играем в карты. 100% играется легче в команде, когда есть русские. На сколько хорошо Крайдер знает русский язык? Он русский знает лучше, чем Шестёркин английский», — написал Бучневич.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.
- 18 марта 2020
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
06:29
- 17 марта 2020
-
23:59
-
23:19
-
22:49
-
22:28
-
21:49
-
21:13
-
21:04
-
20:41
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:36
-
19:25
-
19:19
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
17:48
-
17:28
-
16:50
-
16:33
-
16:23
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:34
-
15:27
-
15:22