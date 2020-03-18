Панарин достоин «Харт Трофи» по версии USA Today, если сезон не возобновится

Обозреватель USA Today Винсент Меркольяно полагает, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достоин «Харт Трофи», если сезон не возобновится.
«Случайный болельщик мог бы бросить быстрый взгляд на зачёт бомбардиров и сделать вывод, что самым ценным игроком сезона должен стать форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, ведь у него 110 очков. И он на 13 баллов опережает ближайшего преследователя Коннора Макдэвида. Всё очевидно? Совсем нет.
Панарин занимает третье место в гонке бомбардиров с 95 очками, однако у него есть весомый аргумент на «Харт Трофи». Артемий лидирует в НХЛ по вкладу игрока в успех своей команды. Статистические данные также указывают на то, что Панарин играет лучше в обороне.
В среднем за матч Панарин забивает 1,27 гола на 60 минут игрового времени в сравнении с партнёрами по «Рейнджерс», в то время как Драйзайтль имеет 0,74. Говоря простыми словами, Панарин больше значим команды. Он лидирует в НХЛ с 71 очком в равных составах, а Драйзайтль занимает второе место с 66 очками. Леон лидирует в лиге с 44 очками в большинстве, когда он в основном находится на льду вместе с Макдэвидом.
В первом же сезоне после заключения семилетнего контракта с «Рейнджерс» на $ 81,5 млн Артемий сделал команду претендентом на место в плей-офф, что склоняет чашу весов в его пользу», — резюмировал Меркольяно.
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