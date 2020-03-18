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40-летний Торнтон не собирается завершать карьеру после этого сезона НХЛ

40-летний Торнтон не собирается завершать карьеру после этого сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон намерен продолжить карьеру в следующем сезоне НХЛ. Об этом сообщил известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

«Сегодня я связался с Джо Торнтоном. Даже если этот сезон НХЛ в какой-то момент возобновится, я не уверен, что в нём будут участвовать команды, не входящие в плей-офф на данный момент. Поэтому я спросил Джо, собирается ли он играть в следующем сезоне. «Да. У меня впереди ещё много сезонов» — ответил Джамбо. Так что планируйте встретиться с ним в следующем сезоне, а может быть, и не только в следующем», — написал Лебрюн.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 40-летний канадец забросил 7 шайб и сделал 24 результативные передачи в 70 матчах при показателе полезности "-19".

Торнтон разочарован, что «Сан-Хосе» его не обменял
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