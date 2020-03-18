Кожевников: сезон КХЛ окончательно разрушил миф об иностранных тренерах

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что нынешний сезон КХЛ окончательно разрушил миф об иностранных тренерах.
«Для меня главное то, что окончательно разрушен миф об иностранных тренерах. Вудкрофт в Минске, Мактавиш в «Локомотиве», Яндач в «Магнитке», Фрейзер в «Куньлуне» — все эти специалисты свою работу завалили. Много рекламы было вокруг Хартли из «Авангарда», руководство постоянно ему кого-то приобретало, но и он в конце концов сдулся.
Самым громким было назначение в «Магнитку» главного тренера сборной Чехии Йозефа Яндача, но я изначально в него не верил, поскольку чешские специалисты к нашим реалиям абсолютно не готовы. Прежде всего в плане физподготовки. Одно дело — автобусная чешская лига, другое — КХЛ, где огромные нагрузки и перелеты. Функциональная готовность в КХЛ — это три четверти успеха, что и доказано сезоном «Магнитки».
Думаю, теперь «Авангард», наверное, жалеет, что продлил с Хартли контракт. Человеку создали все условия — а он плей-офф завалил, подтвердив, что является тренером первого сезона и дает результат на свежести, на первых эмоциях. На мой взгляд, толком в нашем хоккее Хартли так и не разобрался. Вот пример: в серии с Уфой не пошла игра у Бобкова, но тренер, видимо, не знал, что два года назад его сменщик Гарипов был самым ценным игроком плей-офф — и шанс своей команде с новым голкипером так и не дал. Ну и функционально «Авангард» оказался не готов — на пик вышел к январю, а не к марту. Очевидные ошибки!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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