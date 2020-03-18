Шипачёв: продолжим тренироваться, пока идёт пауза, будем ждать новости. Мы — одна команда

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв в «Инстаграме» опубликовал обращение к болельщикам, в котором призвал всех быть осторожными в связи с пандемией коронавируса.

«Сейчас в КХЛ пауза, связанная с угрозой коронавируса. Будьте осторожны, соблюдайте правила гигиены. Здоровье — самое важное, что есть у каждого. Продолжим тренироваться, пока идёт пауза, будем ждать новости. Мы — одна команда!» — написал Шипачёв.

Вчера, 17 марта, РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов.