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ISport.cz: российский защитник Захарчук продлит контракт с «Пардубице»

ISport.cz: российский защитник Захарчук продлит контракт с «Пардубице»
Хоккей / Прочие 0

Российский защитник «Динамо» Пардубице Степан Захарчук продлит контракт с чешским клубом в межсезонье, сообщает издание ISport.cz.

33-летний защитник пополнил состав чешского клуба в начале 2020 года. В 12 матчах регулярного чемпионата Чехии Степан забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+7" и 22 минутах штрафного времени. Захарчук перебрался в Чехию после разрыва контракта с «Нефтехимиком».

19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а контракт с игроком был расторгнут.

«Нефтехимик» выгнал своего капитана. Захарчук устроил аварию и убежал
Наверное, думал, что никто ничего не увидит и его не найдут. Увидели и нашли. И клуб всё сделал правильно.
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